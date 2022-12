Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Vachdorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, krachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Landstraße in Vachdorf in einen Zaun und verursachte einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Anschließend flüchtete dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung Meiningen. Der unbekannte Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und fuhr über den Gehweg direkt in den Maschendrahtzaun einer dort ansässigen Firma. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchter geben können. Melden Sie sich bitte bei der Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0.

