Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leblose Person bei Brand entdeckt

Suhl (ots)

In einer Kleingartenanlage "Am Sehmar" in Suhl stand Dienstagnachmittag eine Gartenlaube in Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde eine leblose Person in der Hütte aufgefunden. Mit der Klärung der Identität und der Todesursache wurde die Rechtsmedizin beauftragt. Zudem dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiterhin an. Es entstand ein Brandschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

