LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schmalkalden (ots) - Am 29.11.2022 gegen 11.30 Uhr befand sich eine 74jährige in einem Supermarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden. In einem unbeobachteten Moment wurde ihr aus der Handtasche die Geldbörse durch unbekannte Täter entwendet. Die Geldbörse wurde im Markt später aufgefunden, jedoch fehlten 200 Euro Bargeld. Zeugen zum Vorfall melden sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0 Rückfragen bitte an: ...

