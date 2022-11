LPI-SHL: Schwerer Unfall auf Umgehungsstraße

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter steckten in der Nacht zu Dienstag gegen 03:40 Uhr Papierreste in den Ausgabeschacht eines am "Alter Graben" in Eisfeld aufgestellten Zigarettenautomaten und entzündeten diese. Glücklicherweise blieb ein Schaden am Automaten aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

