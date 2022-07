Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Dieb

Jena (ots)

Eigentlich sollte es ein schönes Geschenk werden, was eine Bekannte vor die Wohnungstür einer Anwohnerin in der Boegeholdstraße legte. Eine Glückwunschkarte samt Bargeld als Inhalt. Als die Frau jedoch das Präsent erblickte, war sie doch recht verwundert. Der Umschlag lag neben der Karte. Beides nahm sie an sich und wollte sich bei der Bekannten bedanken. Hier erfuhr sie jedoch, dass den Glückwünschen 40,- Euro Bargeld beigelegt waren. Dieses hatte ein unbekannter Langfinger an sich genommen. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

