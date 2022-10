Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schrecken in der Nacht

Albrechts (ots)

Einen lauten Knall ertönte in der Nacht zu Freitag (28.10.2022) in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Mühlbergstraße in Albrecht. Gegen 03:00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter eine kleine Scheibe der Eingangstür ein und einen Silvesterknaller in den Hausflur. Dieser entzündete sich und der laute Knall riss einige Bewohner aus dem Schlaf. Die entstandene Rauchwolke löschte ein Hausbewohner mit einem Feuerlöscher. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

