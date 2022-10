Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von zwei E-Bikes

Hildburghausen (ots)

Aus einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Jugend in Hildburghausen klauten bislang unbekannte Diebe gleich zwei E-Bike. Zuvor brachen sie in der Zeit von Mittwoch, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:20 Uhr, in den betreffenden Kellerraum ein und nahmen anschließend die hochwertige Beute an sich und verließen unbemerkt den Tatort. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in der Straße der Jugend in Hildburghausen beobachten können? Wer kann Hinweise auf den Verbleib der beiden Räder geben? Melden Sie sich unter der Rufnummer 03685 778-0.

