LPI-SHL: Briefkasten geklaut

Zella-Mehlis (ots) - Ein Rucksack mit diversen Wanderzubehör entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem in der Bahnhofstraße in Zella-Mehlis abgestellten VW. Durch Einschlagen der Seitenscheibe gelangte der Dieb an seine Beute und konnte unbemerkt flüchten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 19:45 Uhr, bis Mittwoch, 07:45 Uhr. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

