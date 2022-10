Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Dachrinne hängen geblieben

Rotterode (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwoch in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr die Rotteroder Hauptstraße in Rotterode. Er blieb in einer Engstelle mit seinem Fahrzeug an der Dachrinne eines Hauses hängen und beschädigte diese. Den Spuren nach muss es sich um einen LKW gehandelt haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der LKW-Fahrer davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

