LPI-SHL: Ohne Führerschein und betrunken

Bad Salzungen (ots) - Zwei bislang unbekannter Täter brachen am Mittwoch in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr in einen Blumenladen in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen ein. Im Inneren angekommen durchwühlten sie alle Schränke und brachen die Kasse auf. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchteten sie schließlich vom Tatort und hinterließen einen Schaden von ca. 10.000 Euro an der elektrischen Eingangs- und der Nebeneingangstür. Zeugen, die Hinweise zu ...

