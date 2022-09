POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) - In der Nacht von Freitag (23.09.2022) bis Samstag (24.09.2022) wird von bislang unbekannten Tätern ein geparkter Mercedes in der Pfarrer-Seiberz-Straße in Bingen zerkratzt. Wer kann Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721 905-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

