Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad gestohlen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 16.03.2022 entwendete ein bislang unbekannter Dieb in der Zeit von 17.00 - 17.15 Uhr ein Fahrrad am Markt. Der 22-jährige Eigentümer hatte dieses zuvor an einem Metallpfosten angeschlossen. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447-4710 entgegengenommen.

