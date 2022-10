Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hund verschwunden

Altendambach (ots)

Ein 5 Monate alter Schäferhundmischling verschwand am Mittwoch in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr von einem Grundstück in Altendambach. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob der Hund von allein das Grundstück verließ, jemand das Tor geöffnet und so den Weg nach Draußen geebnet oder ihn ganz und gar entwendet hat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

