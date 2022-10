Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Untermaßfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag in eine Firma in der Straße "Im Wiesengrund" in Untermaßfeld ein. Sie durchsuchten die Büroräume und nahmen neben einem geringen Bargeldbetrag auch einiges an technischen Geräten, wie Tablets, Telefone oder eine Kamera mit. Ein Schaden von mindestens 3.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

