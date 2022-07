LPI-SHL: Ladendieb doch noch erwischt

Breitungen (ots) - Ein 61-jähriger Autofahrer stellte sein Fahrzeug Donnerstagnachmittag in der Schulstraße in Breitungen ab. Er öffnete die Fahrertür just in diesem Moment als ein 66-Jähriger mit seinem Auto angefahren kam. Der Mann prallte mit seinem Fahrzeug in die geöffnete Tür. Es blieb bei Blechschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

