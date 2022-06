Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verunfallte Kawasaki - zwei Verletzte

Suhl (ots)

Sonntagabend rief ein Verkehrsunfall sowohl den Rettungsdienst als auch die Polizei auf den Plan. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorrad-Fahrer die Schleusinger Straße in Suhl stadteinwärts. Nach eigenen Angaben versuchte der junge Fahrer einem auf der Fahrbahn befindlichem Schlagloch auszuweichen. In der weiteren Folge kam er mit seinem Zweirad ins Schlingern, befuhr anschließend den unbefestigten Seitenstreifen und stürzte. Hierbei verletzte sich sowohl der 21-Jährige als auch dessen 32-jährige Sozia. An der Kawasaki entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

