Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Meiningen (ots)

Am 15.06.2022 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der Fahrer eines VW Golf befuhr die B19 von Meiningen in Richtung Walldorf. Kurz nach dem Ortsausgangsschild Meiningen wollte der Fahrer eines PKW Opel nach links in eine Einmündung abbiegen. Der Golf Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. In der weiteren Folge wird dieser in die Leitplanke geschleudert und dreht sich. Alle drei Insassen des Golfes wurden leicht verletzt ins nahe liegende Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Opel blieb unverletzt.

