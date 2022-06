LPI-SHL: Diebstahl aus Pkw

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 18:00 Uhr die Straße "Am Schertzer" in Steinbach-Hallenberg in Richtung Ortsmitte. Er fuhr an den am Fahrbahnrand geparkten LKW-Anhängern vorbei und nutzte dabei auch die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Mopedfahrer musste daraufhin nach rechts ausweichen und stürzte. Sein Mitfahrer verletzte sich und musste ins Krankenhaus ...

mehr