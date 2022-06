Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer verunfallt - Verursacher flüchtet

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 18:00 Uhr die Straße "Am Schertzer" in Steinbach-Hallenberg in Richtung Ortsmitte. Er fuhr an den am Fahrbahnrand geparkten LKW-Anhängern vorbei und nutzte dabei auch die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Mopedfahrer musste daraufhin nach rechts ausweichen und stürzte. Sein Mitfahrer verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des grauen BMW fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den gestürzten Mopedfahrer und seinen Begleiter zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

