Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Büroräume

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag in der Zeit von 00:05 Uhr bis 00:15 Uhr ein Kellerfenster einer Firma in der Weitersrodaer Straße in Hildburghausen auf. Anschließend begaben sie sich in die Geschäftsräume und brachen dort einen Schrank auf. Einen dort gefundenen Tresor nahmen die Einbrecher gleich in Gänze mit und verschwanden schließlich über ein weiteres Fenster. Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera zeigten, dass die Täter mit einem hellen PKW vom Tatort flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

