Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Musikschule

Meiningen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag in das Gebäude der Musikschule in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen ein. Im Inneren angekommen verschafften sie sich Zutritt in eine dortige Wohnung und von dort aus gelangten sie schließlich in alle Räumlichkeiten der Schule. Die Einbrecher entwendeten mehrere Gitarren und Verstärker. Sie hinterließen einen Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell