Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse geklaut

Schleusingen (ots)

Eine 86-Jährige begab sich am Mittwoch gegen 11:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Suhler Straße in Schleusingen. Im Bereich der Kühlregale sprach sie ein bislang unbekannter Mann an. Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzt eine zweite Person, um die Geldbörse der Seniorin an sich zu nehmen. Erst beim Bezahlen bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie verschwunden war, ebenso wie die beiden Männer. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

