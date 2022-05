LPI-SHL: Handtaschendieb in die Flucht geschlagen

Hildburghausen (ots) - In der Nacht zu Montag kletterte ein unbekannter Täter über den Zaun eines Gartengrundstückes innerhalb einer Kleingartenanlage Am Römersbach in Hildburghausen. Auf der Suche nach Diebesgut brach er die Eingangstür der Gartenlaube auf und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Nach erster Sichtung entwendete der Täter Werkzeugzubehör im Wert von ca. 20 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen ...

mehr