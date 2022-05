Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geflüchtet

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Montag gegen 14:20 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Er steckte sich mehrere Bierdosen und -flaschen in seinen Rucksack, nahm sich zudem eine Packung Donuts aus der Auslage und aß die süße Nascherei noch im Laden auf. Ohne die Waren zu bezahlen, verließ er das Geschäft und konnte auch vom Ladendetektiv nicht mehr aufgehalten werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

