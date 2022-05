Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Explosion auf Firmengelände

Dermbach (ots)

Ein 59-jähriger Mann war Montagabend in einer Firma in der Straße "Untere Röde" in Dermbach damit beschäftigt, einen Druckbehälter zu entleeren, als es plötzlich und aus bislang nicht geklärten Gründen zu einer Explosion des Behälters kam. Unmittelbar danach entwickelte sich ein Feuer. Wie durch ein Wunder erlitt der Mann keine schweren Verletzungen, wurde aber aufgrund eines Knalltraumas ins Krankenhaus gebracht. Die Kameraden der Feuerwehr rückten an, löschten das Feuer und kühlten die umliegenden Druckbehälter. Durch die Detonation wurden mehrere Scheiben im Werkgebäude nebenan beschädigt. Die Kriminalpolizei wird mit der Ermittlung zur Ursache der Explosion am heutigen Tag beginnen.

