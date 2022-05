Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Schmalkalden (ots)

Am 07.05.2022, zur Mittagszeit, wurde ein Auffahrunfall in Schmalkalden, Recklinghäuser Straße, gemeldet. Der Unfallhergang an sich war schnell geklärt. Ein Pkw musste verkehrsbedingt anhalten, der nachfolgende Fahrzeugführer reagierte zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fahrtauglichkeit der Unfallbeteiligten geprüft. Beim Auffahrenden wurde ein derart hoher Alkoholwert in der Atemluft gemessen, dass von einer absoluten Fahruntauglichkeit auszugehen ist. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des Unfallfahrers sicher.

