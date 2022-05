Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Suhl (ots)

Ein "Am Hoheloh" in Suhl abgestellter Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Front beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur angezeigten Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei unter der Nummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

