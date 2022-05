LPI-SHL: Crash in Hauswand

Bad Liebenstein (ots) - Ein 46-Jähriger beschädigte Montagnachmittag im Schulweg in Bad Liebenstein beim Rückwärtsfahren mit seinem Opel einen in der gegenüberliegenden Ein-/Ausfahrt stehenden Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme fertigten die aufnehmenden Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Mann. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

mehr