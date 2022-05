Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Viernau (ots)

Eine 60-Jährige befuhr Montagnachmittag mit ihrem VW die Ernst-Thälmann-Straße in Viernau. Hierbei kam der Wagen der Seniorin nach der Einmündung zur Mühlstraße mit einem Reifen an den rechten Bordstein. Die Fahrerin erschrak sich und lenkte in der weiteren Folge zu weit links, sodass sie mit einem auf der Gegenfahrbahn verkehrsbedingt wartenden BMW zusammenkrachte. Beide Fahrzeugführerin erlitten leichte Verletzungen und kamen zur medizinischen Versorgung ins Klinikum. Sowohl der VW als auch der BMW mussten mit Totalschäden abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.

