LPI-SHL: Kellereinbrüche

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstagnacht bis Freitagmittag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Auenstraße in Suhl. Anschließend begaben sie sich in den Keller, brachen insgesamt drei Kellerverschläge auf und entwendeten unter anderem eine Kettensäge und einen Schlagschrauber. Ein Gesamtschaden von ca. 800 Euro entstand. Mitsamt der Beute flüchten sie unerkannt vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

