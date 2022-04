Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuch gescheitert

Bad Salzungen (ots)

Eine 60-jährige Frau aus Bad Salzungen erhielt am Sonntag eine Nachricht über einen Messengerdienst, in der ihr ihr vermeintlicher Sohn schrieb, sein altes Handy versehentlich in der Waschmaschine mitgewaschen zu haben. Er wäre aus diesem Grund nun über eine andere Nummer zu erreichen. Er schrieb zudem, dass er eine offene Rechnung in Höhe von knapp 2.000 Euro überweisen muss. Der Frau kam die ganze Sache suspekt vor, sie rief ihren wirklichen Sohn über die ihr bekannte Nummer an und der konnte den Betrugsversuch aufdecken. Bleiben auch Sie ebenso wachsam und fallen Sie nicht auf derartige Nachrichten herein. Überweisen Sie niemals Geld und versuchen Sie Ihre tatsächlichen Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern und anderen Kontaktdaten zu erreichen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell