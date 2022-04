LPI-SHL: Mopedfahrer flüchtete

Schwarzbach (ots) - Unbekannte zündeten am Sonntag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:15 Uhr Unrat, der in einer ehemaligen Gaststätte in der Straße "Zur Schleuse" in Schwarzbach gelagert war, an. Glücklicherweise konnten die Kameraden der Feuerwehr die Flammen löschen, bevor sie auf das Gebäude übergriffen. Lediglich der Müll fiel dem Feuer zum Opfer. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion ...

