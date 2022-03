Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche wollten auf dem Dach der Sporthalle "chillen"

Bad Salzungen / Tiefenort (ots)

Am 19.03.2022 gegen 21:15 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Security Firma, welche die Sporthalle in Tiefenort, An der Heerstatt bewacht, zwei Jugendliche auf dem Dach fest. Nachdem er diese angesprochen und herunter gebeten hatte, wollten diese keine Angaben zu ihren Personalien machen, so dass er die Polizei rief. Den Beamten gegenüber gaben die zwei Jugendlichen an, dass sie doch nur auf dem Dach der Sporthalle "chillen" wollten. Für diesen Ausflug müssen sie nur mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell