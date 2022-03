Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mit getuntem e-bike unterwegs

Bad Salzungen / Barchfeld (ots)

Während der Streifentätigkeit fiel den Beamten am 19.03.2022 gegen 13:40 Uhr in Barchfeld ein Radfahrer auf, der mit seinem e-bike recht zügig unterwegs war. Zunächst versuchte sich der Radfahrer durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen, konnte durch die Beamten jedoch im Neuen Weg gestellt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle, räumte der Radfahrer ein, sein e-bike durch einen Chip getunt zu haben, so dass dieses schneller als erlaubt fuhr. Weiterhin stand der 38jährige Mann augenscheinlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln, so dass mit ihm eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und sein e-bike für eine Begutachtung polizeilich sichergestellt wurde.

