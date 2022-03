LPI-SHL: ausgenüchtert in der Gewahrsamszelle

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Dienstagnacht bis Donnerstag in einer Garage in der Schulzenhohle in Suhl ein. Er entwendete anschließend das darin abgestellte Simson-Moped S51 Enduro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des goldenen Zweirades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

