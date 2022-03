Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eier aus fahrendem Pkw auf Passantin geworfen, weitere Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Am 19.03.2022 um 19:30 Uhr meldete sich eine junge Frau bei der Polizei und teilte mit. dass sie in Bad Salzungen in der Rhönstraße, aus einem fahrendem Pkw heraus mit Eiern beworfen wurde. Eines dieser Eier traf sie dabei am Bein. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen älteren Pkw VW Passat handelte, war mit mehreren Personen besetzt. Den Angaben der jungen Frau zu Folge, fuhr das Fahrzeug auch mehrfach an ihr vorbei, wobei jedes Mal Eier aus dem Pkw geworfen wurden.

Hinweise die zur Tataufklärung dienen, sowie Zeugen zu weiteren ähnlich gelagerten Vorfällen, werden gebeten sich bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 5510 zu melden.

