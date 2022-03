Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb doch noch geschnappt

Suhl (ots)

Der Detektiv eines Bekleidungsgeschäftes in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl bemerkte Montagnachmittag einen jungen Mann, der Schuhe anprobierte, diese anbehielt und schließlich, ohne zu bezahlen flüchtete. Er nahm die Verfolgung auf, konnte den Dieb jedoch nicht mehr einholen. Allerdings beschrieb er den Mann so genau, dass die Beamten des Suhler Inspektionsdienstes ihn nur wenig später in der Friedensstraße in Suhl feststellen konnten. Der Ladendieb hatte neben den geklauten Schuhen auch noch eine Winterjacke aus einem anderen Geschäft als Diebesgut bei sich. Er erhielt eine Anzeige und die Waren konnten in die jeweiligen Geschäfte zurückgebracht werden.

