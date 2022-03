LPI-SHL: Verstoß 0,5-Promille-Grenze

Meiningen (ots) - In der Nacht zu Sonntag gegen 00:40 Uhr setzten unbekannte Täter eine Mülltonne, die im Wohngebiet "Am Kiliansberg" in Meiningen abgestellt war, in Brand. Der Container brannte komplett aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ihre Feststellungen unter der Rufnummer 03693 591-0 mitzuteilen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

