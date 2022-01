Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleintransporter angefahren und abgehauen

Schleusingen (ots)

Am Freitag dem 21.01.2022, in der Zeit von 13:30 - 21:50 Uhr, stellte ein Fahrzeugführer aus Schleusingen seinen weißen Mercedes Vito auf einen Parkplatz in der Helmut-Kohl-Straße in Schleusingen ab. Als der Mann sein Fahrzeug später wieder nutzte bemerkte er einen Schaden an der Front, der Unfallverursacher meldete sich jedoch nicht. Am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR

