Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Hinternah (ots)

In der Zeit vom 20.01.2022 bis 22.01.2022 brachen bisher unbekannte Täter eine Garage in der Alten Hauptstraße in Hinternah auf und verursachten dadurch Sachschaden an der Tür. Aus der Garage selbst entwendeten der oder die Täter eine Kettensäge im Zeitwert von ca. 250 EUR.

