Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Fahrerlaubnis aber dafür Betrunken

Suhl (ots)

Am 22.01.2022 fiel den Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden/Meiningen in der Kassler Straße in Schmalkalden ein weißer Opel Transporter auf, welchen sie bereits aus mehren Einsätzen kannten. In der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 53-jährige Fahrzeugführer bereits nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und erheblich Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von einem Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seinen Heimweg zu Fuß antreten.

