Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht durch aufmerksamen Bürger geklärt

Suhl (ots)

Am späten Vormittag des 22.01.2022 beabsichtigte eine 70-jährige Führerin eines VW-Polo in einer Hofeinfahrt in Kaltennordheim zu drehen. Hierbei beschädigte sie den dort befindlichen Holzzaun sowie ihr Fahrzeug und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch einen Anwohner wurde das Kennzeichen des VW notiert und der ermittelnden Beamten übergeben, sodass die Fahrerin in der Folge Besuch von der Polizei bekam. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eröffnet.

