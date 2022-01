Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Suhl (ots)

Unbekannte beschädigten am Sonntag in der Zeit von 11:40 Uhr bis 16:30 Uhr die Heckscheibe eines in der Thomas-Müntzer-Straße in Suhl abgestellten Fords. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

