Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzrempler

Bad Salzungen (ots)

Am 24.12.2021 gegen 11:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Leimbach in der Salzunger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw Daimler Benz touchierte beim rückwärts Ausparken einen Pkw BMW. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden.

