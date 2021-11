Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Zella-Mehlis (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer befuhr am Montag gegen 15:00 Uhr die Bahnhofstraße in Zella-Mehlis und wollte an der Kreuzung nach links in die Talstraße abbiegen. Er blinkte und ordnete sich links ein. Plötzlich fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer an ihm vorbei und beschädigte mit seinem Auto den Außenspiegel vom Fahrzeug des 57-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher danach weiter. Der Geschädigte konnte sich das Kennzeichen merken und der Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

