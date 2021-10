Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger am Werk

Hildburghausen (ots)

Eine 61-jährige Frau entdeckte auf Instagram eine Anzeige für ein Kreditangebot. Sie nahm Kontakt zu dem vermeintlichen Kreditgeber auf und beantragte die Auszahlung eines Kredites in Höhe von 2.500 Euro. Durch den Betrüger wurde sie in der weiteren Folge genötigt für angeblich anfallende Gebühren, Versicherungen und Garantien in mehreren Teilbeträgen insgesamt 1.090 Euro an ihn zu bezahlen. Die Auszahlung der Kreditsumme erfolgte nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell