Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzstapel in Brand gesetzt

Langenfeld (ots)

Am 01.10.2021 gegen 12:15 Uhr geriet auf dem Holzrückeplatz auf der Höhe des Langenfelder Waldes ein Holzpolter in Brand. Es ist davon auszugehen, dass dies durch unbekannte Täter vorsätzlich geschah. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

