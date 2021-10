Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag den 02.10.2021 zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr einen Hyundai, welcher auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen geparkt war. Am Fahrzeug wurde bei der Kollision der vordere rechte Kotflügel beschädigt. Der Verursacher verließ in der weiteren Folge den Unfallort ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

