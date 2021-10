Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in NKD

Dermbach (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 17.09.2021 bis 27.09.2021 in den NKD - Markt in Dermbach einzusteigen. Entsprechende Hebelspuren hierzu wurden an einer Eingangstür festgestellt. Hinweise zur Tat können jederzeit unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Bad Salzungen, 03695-5510, gegeben werden.

