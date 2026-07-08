Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Schulgelände - Polizei sucht Zeugen

Saalfeld-Schmiedefeld (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag das Gelände der Grundschule in der Straße "Am Markt" in Schmiedefeld betreten und dort Sachschäden verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli 2026 unbefugt Zutritt zum Schulgelände. Dort rissen sie Pflanzen aus Blumentöpfen, beschmierten ein Fenster und beschädigten zudem einen Zaun.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0169684/2026 bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell